Ponad 28 mln zł dla regionu bytowskiego dzięki rządowemu wsparciu dla samorządów! Sylwia Lis

Po raz kolejny do regionu bytowskiego wpłyną ogromne środki finansowe Canva

Po raz kolejny do regionu bytowskiego wpłyną ogromne środki finansowe. To uzupełnienie subwencji ogólnej. Gminy, powiaty i miasta same zdecydują na co przeznaczą pieniądze - mogą wykorzystać środki na wydatki bieżące lub dalsze inwestycje dla swoich mieszkańców.