Pościg, strzał w koło i kolczatka zastawiona na złodzieja samochodów. W efekcie trzy odzyskane mercedesy za milion złotych Magdalena Olechnowicz

Dzięki współpracy funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Ustce z mundurowymi z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, a także pomocy lęborskich policjantów do tej sprawy zatrzymano trzy osoby. 30-letnia kobieta oraz mężczyźni w wieku 25 i 32 lat usłyszeli już zarzuty kradzieży. Wobec mężczyzn Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy, a wobec kobiety dozór. Odzyskano również wszystkie skradzione samochody, których łączna wartość sięga miliona złotych. KMP Słupsk Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Słupscy policjanci udali się w pościg za kierowcą kradzionego mercedesa, który nie zatrzymał się do kontroli. Ten próbował zepchnąć z drogi jadące za nim radiowozy, funkcjonariusze Straży Granicznej oddali strzały w jedno z kół, co znacznie utrudniło jego dalszą ucieczkę. Policyjne patrole, które wyjechały naprzeciw z Lęborka rozłożyły kolczatkę. Po najechaniu na nią kierowca mercedesa stracił panowanie nad pojazdem i po kilkudziesięciu metrach wjechał do przydrożnego rowu. W efekcie odzyskano trzy skradzione dostawcze mercedesy.