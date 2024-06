Motocyklista walczy o życie. Prokuratura wszczyna śledztwo

Policjanci zatrzymali 35-latka i zabezpieczyli krew do badania. Jego wynik jest negatywny, co oznacza, że sprawca w chwili wypadku nie był pod wpływem środków odurzających. Funkcjonariusze wykonali czynności procesowe na miejscu tego wypadku, sporządzili oględziny, dokumentację fotograficzną i zabezpieczyli ślady oraz nagrania z kamer monitoringów.

Sprawca tuż po zdarzeniu zamieścił w mediach społecznościowych przerażający filmik, na którym krzyczy do kamery w języku duńskim. Ze słów tłumaczonych internetowym translatorem wynika, że nienawidzi on muzułmanów i pyta, kto mu odda pieniądze za zniszczone auto. Jednak treść będzie tłumaczył powołany biegły.

- Mundurowi zajmują się sprawą nagrania udostępnionego bezpośrednio po zdarzeniu przez kierowcę mercedesa na jednym z portali, na którym w obcym języku nawołuje on do nienawiści. Nagranie zostało zabezpieczone i jest analizowane - informuje Bagiński. - Funkcjonariusze w dalszym ciągu przesłuchują świadków i analizują zgromadzony materiał wideo z kamer monitoringów. Badanie zabezpieczonej krwi nie wykazało, żeby w organizmie 35-latka znajdowały się zabronione substancje. Nagranie wykonane przez mężczyznę po wypadku przekazano do opinii biegłemu. Zgromadzone materiały w tej sprawie wraz z wnioskiem o wszczęcie śledztwa zostały przekazane do prokuratury - mówi mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy KMP w Słupsku.