Pilnie potrzebna krew dla motocyklisty z wypadku w Słupsku! Mężczyzna walczy o życie w szpitalu

Sprawca - 35-latek - został zatrzymany. Poszkodowany 49-latek walczy o życie w słupskim szpitalu. Kierowca był trzeźwy, badania krwi wykazały, że nie znajdował się pod wpływem narkotyków. Tuż po zdarzeniu sprawca zamieścił w mediach społecznościowych filmik, na którym nawołuje do nienawiści w języku duńskim. Ze słów tłumaczonych internetowym translatorem wynika, że nienawidzi on muzułmanów. Ale treść będzie tłumaczył powołany biegły.

- Funkcjonariusze w dalszym ciągu przesłuchują świadków i analizują zgromadzony materiał wideo z kamer monitoringów. Badanie zabezpieczonej krwi nie wykazało, żeby w organizmie 35-latka znajdowały się zabronione substancje. Nagranie wykonane przez mężczyznę po wypadku przekazano do opinii biegłemu. Zgromadzone materiały w tej sprawie wraz z wnioskiem o wszczęcie śledztwa zostały przekazane do prokuratury - mówi mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy KMP w Słupsku.

Potrzebna jest krew

Teraz najważniejsza jest pomoc poszkodowanemu. O pomoc apelują pracownicy i słuchacze Szkoły Policji w Słupsku, w której 49-letni Rafał jest wykładowcą.

"Jeśli możesz honorowo oddać krew grupy ARh- lub ORh- i możesz dojechać do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku - POMÓŻ! Oddana krew natychmiast trafi do słupskiego szpitala, gdzie zostanie wykorzystana do zabiegu ratującego życie. Liczy się każda ilość... jeśli tylko możesz, pomóż..." - apeluje Piotr Kozłowski, rzecznik prasowy Szkoły Policji w Słupsku.