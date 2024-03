Postępują prace przy budowie słupskiego ringu. Zobacz, jak wygląda przyszła trasa z lotu ptaka [ZDJĘCIA]

Nowa droga pobiegnie od ronda na ulicy Poznańskiej (droga krajowa nr 21), dalej ul. Słoneczną, Zieloną, do dwóch mostów przez Słupię. Jeden będzie dla pieszych i rowerzystów i zastąpi dzisiejszy most Czołgowy, który zostanie zdemontowany i przewieziony do miejskich magazynów. Obok stanie dwujezdniowy most dla samochodów.

Dalej droga przetnie lasek i pobiegnie do ulicy Arciszewskiego. Potem nową ulicą Leśną (wytyczoną za kościołem św. Jana Kantego) połączy się z ul. Gdyńską. Od tego momentu będzie to już droga tylko jednojezdniowa, ze względu na gęstą zabudowę, choć w wąwozie do ulicy Hubalczyków będzie miała trzy pasy ruchu, dwa w górę do szpitala. Potem już będzie to ulica o jednym pasie w obu kierunkach – połączy się z drogą wojewódzką nr 210, czyli ul. Bohaterów Westerplatte, tuż przy węźle słupskiej obwodnicy. Zamiast skrzyżowań zaplanowano ronda. Wzdłuż wytyczona zostanie ścieżka rowerowa i chodniki. Droga będzie oświetlona i odwodniona.