Słupia przekroczyła stany alarmowe. Zalane są tereny w Śródmieściu i Lasku Południowym

- Pamiętam powódź z 1997 roku. Cała ulica Szarych Szeregów, Młyńska workami była obłożona. Teraz znów nam Słupia grozi palcem. Miejmy nadzieję, że to tylko pogróżki, bo żywioł jest nieobliczalny – śmieje się pan Henryk, napotkany przez nas na Moście Kowalskim w Słupsku.

- O zagrożeniach będziemy informować na bieżąco. Do środy powinno być ładnie i sytuacja powinna się ustabilizować. Wiatr północno-zachodni i deszcz przewidywany jest na sobotę. Wiatr z północy też przynosi szkody i cofkę. Więc przy ujściu rzeki do morza można się spodziewać wysokich stanów rzeki – ostrzega hydrolog.

- Przyczyną są ostatnie intensywne opady deszczu, które zbiegły się z roztopami dużej pokrywy śnieżnej. Ocieplenie, które przyszło i opady deszczu nałożyły się na siebie, stąd taki wzrost poziomu wody w rzekach. Opadów było rzeczywiście dużo – wynosiły około 150 procent normy, spadło więc sporo więcej deszczu niż według średnich miesięcznych. W Słupsku nie mamy pomiaru opadów, ale np. w Ustce wyniosły one 180 procent normy, a w Łebie - 150 procent. Są to więc znaczne przekroczenia opadu miesięcznego – mówi Izabela Adrian.

Sytuację monitoruje Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego w słupskim ratuszu.

- Prezydent miasta Słupska wydała zarządzenie wprowadzające stan ostrzegawczy dla miasta Słupska. To ma wzmożyć czujność wszystkich instytucji, które działają w przypadku takich sytuacji kryzysowych, aby były w stałej gotowości. Myślę tutaj o straży pożarnej, PGK, Wodociągach i także pracownikach Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego - mówi Paweł Dyjas, dyrektor Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego w słupskim ratuszu. - Dla mieszkańców nie wprowadza to żadnych zmian i nie oznacza, że coś złego może się zadziać.

Jednocześnie uspokaja:

- Poziom wody jest w stanie opadania, obniżył się już o 20 cm w stosunku do najwyższych notowań. Prognozy są dobre i nie przewidują w najbliższych dniach opadów - dodaje Dyjas.