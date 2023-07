Poważne zdarzenie drogowe na obwodnicy Słupska [ZDJĘCIA]

- Ruch odbywa się wahadłowo, dlatego apelujemy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do sygnałów wydawanych przez policjantów - mówi Bagiński.

- Chwilę po godzinie 14 otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na obwodnicy Słupska pomiędzy węzłami Redzikowo i Głobino. Na miejsce od razu pojechali słupscy policjanci, którzy ustalili wstępnie, że jadący w stronę Gdańska 51-letni kierujący ciężarowym dafem, nie dostosował prędkości do warunków drogowych i uderzył w jadące przed nim renault, którego kierowca skręcał w lewo, a następnie zahaczył jeszcze o jadącą w tę samą stronę skodę - informuje mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Do zdarzenia doszło w piątek, 21 lipca, w południe.

Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Sprawca został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych. Policjanci zatrzymali też dowody rejestracyjne obu pojazdów.

Sezon wakacyjny to wzmożony ruch drogowy na drogach województwa pomorskiego. Niemal codziennie do dochodzi do kolizji i wypadków drogowych. Niestety, najczęściej przyczyną jest zbyt duża prędkość. Wielu zdarzeń i tragedii można było uniknąć, gdyby kierowcy jeździli wolniej i ostrożniej.