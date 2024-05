Powiatowy Dzień Strażaka w Słupsku. Były awanse, medale i gratulacje

Uroczystości z okazji Powiatowego Dnia Strażaka w Słupsku rozpoczęły się mszą w kościele pw. św. Jacka w Słupsku. Potem wszystkie pododdziały wraz z orkiestrą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku przeszły na plac pod siedzibą KM PSP, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości w obecności Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Jacka Niewęgłowskiego. Na początku uroczyście odśpiewano hymn państwowy i podniesiono biało-czerwona flagę na maszcie.

O misji, jaką pełnią strażacy mówił mł. bryg. Krzysztof Trocki, Komendant Miejski PSP.

- Nasz praca jest niezwykle odpowiedzialna, nieoceniona, a dzisiejszy dzień jest doskonałą okazją, aby podkreślić jej znaczenie. Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim strażakom - zarówno zawodowym, jak i druhom z jednostek ochotniczych straży pożarnych, za ich poświecenie i trud wkładany w codzienną służbę. Wasza gotowość do pomocy w sytuacjach zagrożenia, często ryzykując życie, budzi ogromny szacunek i uznanie. Dziękuję wam za to, że zawsze jesteście gotowi stanąć na wysokości zadania, niezależnie od warunków i okoliczności. Pragnę również podkreślić rolę rodzin naszych strażaków. To oni są tymi, którzy wspierają dodają otuchy i wykazują zrozumienie w najtrudniejszych momentach. Wasze wsparcie jest nieocenione i za to składam wam dzisiaj szczególne podziękowania. Dzień Strażaka to także czas na refleksję nad osiągnięciami i planami na przyszłość. Nasza formacja stale się rozwija, podnosi swoje kwalifikacje i dąży do jeszcze większej skuteczności w działaniu. Dzięki zaangażowaniu całej załogi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, możemy stale podnosić poziom naszego profesjonalizmu i bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu. Warto w tym dniu podkreślić, ze wszystkie te działania, o których wspomniałem, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa nie byłyby możliwe bez wsparcia rządowego, samorządowego, kierowników instytucji państwowych i lokalnych zakładów i firm, który pomagają w realizacji zadań związanych z ochrona przeciwpożarową - mówił mł. bryg. Krzysztof Trocki, Komendant Miejski PSP. - Na koniec życzę wszystkim strażakom zdrowia, siły i wytrwałości do pełnienia zadań w tej trudnej służbie.