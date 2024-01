Poznajesz to jezioro? Skute lodem wygląda olśniewająco (ZDJĘCIA)

Oprócz zamku to największa atrakcja Bytowa. Latem trudno tu znaleźć miejsce na rozłożenie koca, zimą przyciąga spacerowiczów. Nic dziwnego, bo jezioro Jeleń jest ulubionym miejscem bytowian.

Czyste i piękne jezioro

Jezioro Jeleń (kaszb. Jezoro Jeléń lub Gëlink) jest jeziorem lobeliowym położonym w północnym obszarze miejskim Bytowa i służy przede wszystkim rekreacji i turystyce. To wyjątkowo czysty akwen. Są oczywiście na to dowody. Występują tu licznie lobelia i poryblin oraz moczarka i rogatek, z ryb spotkać można szczupaka, węgorza, okonie, płocie. Jezioro zajmuje obszar 88,9 ha. To największy i zarazem najgłębszy zbiornik na terenie gminy Bytów.

Jezioro Jeleń jest kąpieliskiem miejskim, dlatego często odwiedzane jest nie tylko przez mieszkańców Bytowa, ale również przez turystów wypoczywających w regionie bytowskim. Sezon kąpielowy nad jeziorem Jeleń obejmuje okres od 22 czerwca do 2 września. W tym czasie o bezpieczeństwo osób odpoczywających nad kąpieliskiem dba ratownik. Osoby aktywne mogą wypróbować swoich sił w wędkarstwie, żeglarstwie, turniejach piłki siatkowej. Na najmłodszych czeka tu kącik zabaw. Na terenie ośrodka wypoczynkowego w trakcie sezonu funkcjonuje wypożyczalnia kajaków i rowerków wodnych.