Pracownicy policji bez munduru obchodzili swoje święto w Słupsku

W auli Komendy Miejskiej Policji w Słupsku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Służby Cywilnej. Podziękowania za pracę i najlepsze życzenia wszystkim pracownikom słupskiej Policji złożył Komendant Miejski Policji w Słupsku mł. insp. Mariusz Mejer wraz ze swoimi zastępcami i kadrą kierowniczą jednostki.

Spotkanie było doskonałą okazją do przypomnienia, że formacja jaką jest Policja to nie tylko funkcjonariusze, lecz również grono pracowników cywilnych, którzy na co dzień wkładają ogromny wysiłek w swoją pracę na rzecz prawidłowego funkcjonowania całej jednostki.

W słupskiej jednostce pracuje 86 pracowników cywilnych, którzy wspierają policjantów w wykonywaniu zadań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Słupska i powiatu słupskiego.