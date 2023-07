Prawie setka dobrowolsów w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce

Elewi, którzy stawili się w jednostce wojskowej odbędą 28-dniowe szkolenie podstawowe, które zakończy uroczysta przysięga wojskowa. Podczas szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności w dziedzinie wojskowości – z posługiwania się bronią, strzelania, taktyki i wielu innych. Ochotników przywitał mjr Sylwester Poninkiewicz Szef Wydziału Rekrutacji i Promocji Wojskowego Centrum Rekrutacji w Słupsku.

Po złożeniu przysięgi żołnierze będą mogli kontynuować służbę w ramach dobrowolnej ZSW na 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym w różnych jednostkach w kraju, wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej lub do aktywnej rezerwy.

- 17 lipca przyjęliśmy do dobrowolnej służby zasadniczej 99 ochotników z całego kraju. Wśród nich jest 27 kobiet – mówi kpt. Robert Czerwiński, pełniący obowiązki obowiązki oficera prasowego CSMW w Ustce. - Dzień później 18 lipca na placu apelowym komendant CSMW komandor Grzegorz Okuljar przywitał ochotników i uroczyście wręczył broń wybranym. Szkolenie podstawowe zakończy się 12 sierpnia uroczystą przysięgą wojskową z udziałem rodzin. To jest najważniejszy dzień w służbie i na pewno zostanie przez ochotników zapamiętany. Do tego czasu kandydaci zapoznają się między innymi z musztrą, regulaminami wojskowymi oraz obsługą wyposażenia osobistego.