W 7. Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku rozpoczęło się szkolenie kolejnej grupy ochotników

Jak informuje mjr Błażej Łukaszewski, rzecznik prasowy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, w skład której wchodzi 7. Brygada Obrony Wybrzeża, rozpoczął się III turnus dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Kilkaset osób przekroczyło bramy koszar w jednostkach w Słupsku, Szczecinie i Kołobrzegu. Do 28 kwietnia br. koszary tych jednostek wojskowych będą ich domem.

Zgłaszają się zarówno z Pomorza Zachodniego, jak i z pozostałych rejonów Polski. Łączy ich jeden, główny cel – zdecydowali się odbyć szkolenie podstawowe w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, aby zasmakować specyfiki służby wojskowej.

W pierwszym dniu zostali wcieleni i przydzieleni do poszczególnych drużyn oraz plutonów, a w drugim dniu otrzymali broń i rozpoczęli szkolenie. Przez niemal cały kwiecień ochotnicy poznają podstawy służby wojskowej. Uczą się więc m. in. budowy oraz zasad użytkowania uzbrojenia, będą uczestniczyć w zajęciach z taktyki, wychowania fizycznego, szkolenia ogniowego, łączności, obrony przed bronią masowego rażenia, obrony przeciwlotniczej, udzielania pierwszej pomocy, regulaminów i musztry. Na początku szkolenia jest sporo teorii, ale główny nacisk jest położony na zajęcia praktyczne, co szczegółowo zweryfikuje ich sprawność i przydatność do dalszej służby.