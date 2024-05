Prawo i Sprawiedliwość przeciwko podwyżkom cen energii. Rozpoczęła się akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy

- Należy, do czasu kiedy będzie to możliwe, mrozić na jakimś poziomie ceny energii. Jeżeli rodzina będzie miała rachunki na ogrzewanie, gaz wyższe o 300-400 zł miesięcznie, to można sobie wyobrazić jaka to jest luka w budżecie przeciętnej rodziny – podkreślał.

- To, że dziś rozmawiamy o tym, że potrzebna jest ustawa, a PiS robi konferencję o tym, że trzeba zamrozić ceny energii, to właśnie wypadkowa polityki ośmiu lat PiS. To wskutek ich rządów jest ten problem. Robienie szumu medialnego w tej sprawie jest ze strony polityków PiS wyjątkową bezczelnością, bo to oni nam to wszystko zgotowali. Gdyby środki ze sprzedaży praw do emisji CO2 z tych lat, w których rządził PiS były rzeczywiście przeznaczane na transformację energetyczną, gdyby PiS nie zahamował rozwoju energetyki wiatrowej, gdyby nie uzależnił nas od rosyjskiego węgla przez całe lata, nie byłoby rozmowy o tak wysokich cenach energii – komentuje Zbigniew Konwiński.

Rząd planuje wesprzeć gospodarstwa domowe o najniższych dochodach, które najbardziej odczują wyższe ceny energii. Wprowadzony ma zostać m.in bon energetyczny, którego wysokość uzależniona będzie od liczby osób w gospodarstwie domowym. Kwota jednorazowego wsparcia może sięgnąć 1200 złotych.