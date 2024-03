Proces Marcina S., menedżera słupskich koszykarzy. Prezes Andrzej T. zeznaje pod przysięgą

Marcin S., 41-letni były menedżer - zlikwidowanego już Słupskiego Towarzystwa Koszykówki Sportowa Spółka Akcyjna - odpowiada za fałszowanie podpisów, podrabianie, przerabianie dokumentów i oszustwa. W sprawie nie ma pokrzywdzonych, bo ówczesna spółka zarządzająca klubem Czarni Słupsk nie istnieje, śledztwo Prokuratury Okręgowej w Gdańsku nie wykazało, by Marcin S. zarobił na nieprawidłowościach, a sam były prezes Andrzej T. jako świadek przyznał, że klub nie poniósł żadnych szkód. Na razie nie widać dowodów, by Marcin S. robił to dla własnych korzyści. On twierdzi, że działał w trosce o klub, by zawodnicy dostawali wynagrodzenie, a także z pasji i miłości do koszykówki.

Oskarżony przyznaje się tylko do podrabiania i przerabiania niektórych dokumentów - na przykład do pieczętowania i wstawiania na nich zeskanowanego podpisu prezesa Andrzeja T. Jednak – jak twierdzi – po telefonicznym uzgodnieniu z prezesem. Zaprzecza natomiast, aby wyłudził na swoją rzecz jakiekolwiek pieniądze. Uzyskane na podstawie podrobionych dokumentów środki, wędrujące po kilku prywatnych kontach Marcina S. i jego rodziny, przeznaczane były na działalność klubu.

Zeznania pod przysięgą

Były prezes Andrzej T. zeznawał z przyrzeczeniem. O Marcinie S. mówił, że otwierała się przed nim kariera, bo był menedżerem, bardzo dobrze znał American English, dogadywał się z zawodnikami, agentami. Mógł nawet zająć fotel prezesa. Był też radnym miejskim.

- Gdy w grudniu 2016 roku wróciłem z urlopu, przyszła do mnie prowadząca kasę Anna F. z informacją, że trener S. zorientował się, że nie otrzymał pieniędzy z konta klubu, lecz z prywatnego konta Marcina S. - zeznawał Andrzej T. - Okazało się, że my wysyłaliśmy pieniądze na konto Marcina S., a byliśmy przekonani, że to konto firmy A. z Poznania, z którą mieliśmy kontrakt imidżowy lub na konto zawodnika.