Profilaktyka 40 plus na marnym poziomie. Program kończy się w czerwcu

- Wiedziałem, że tak będzie – śmieje się. - Córka kazała mi zrobić te badania”40 plus”. Nie chciałem, mówiłem jej, że dobrze się czuję i nic mi nie jest. Ale poszedłem dla świętego spokoju. No i zaczęło się. Coś tam wyszło nie tak i doktor kazała mi do urologa. Tu wyszło, że problemy z prostatą i kolejne badania… No i na co mi to było. Teraz zamiast na działce, to tutaj siedzę – śmieje się, ale dodaje. - Żartuję, oczywiście. Jestem wdzięczny córce, bo dzięki temu może pożyję dłużej. A mam dla kogo! Mam dwóch wnuków, a zaraz wnusia się urodzi!

- Dzięki tym badaniom możemy wykryć wiele schorzeń hematologicznych, które na początku rozpoznania nie dają żadnych objawów. Tacy pacjenci trafiali zarówno do naszej poradni hematologicznej, jak i do oddziału. Przypadkowo, przy okazji robienia tych badań profilaktycznych, mieli wykryte choroby hematologiczne, takie jak białaczki, nadpłytkowości, niedokrwistości zarówno te łagodne, jak i rozpoczynające inne choroby – mówi dr n. med. Wojciech Homenda, konsultat województwa pomorskiego ds. hematologii. - Często są to schorzenia przewlekłe, trwające nawet przez wiele lat. Wczesne rozpoznane i zdiagnozowane dają większą szansę wyleczenia. Badania te pozwolą też wykryć schorzenia onkologiczne. Markery takie jak PSA, nieprawidłowe wskaźniki wątrobowe świadczą o konieczności dalszej diagnostyki chorób wątroby, na przykład nosicielstwa wirusa dającego podwyższone aminotransferazy: AspAT i ALAT . Pacjenci mogą nie odczuwać tych objawów, a choroba postępuje i może doprowadzić do marskości wątroby, a wtedy leczenie jest już zdecydowanie mniej skuteczne. W szczególności choroby metaboliczne, infekcyjne, wirusowe, onkologiczne, mogą być wychwycone w okresie pozornie dobrego samopoczucia. Badania mogą rozpoznać początek choroby. Podstawowe schorzenia można wychwycić i diagnozować dalej. Na pewno warto skorzystać z tych badań. Nierozsądne byłoby nieskorzystanie z tej okazji – mów dr Homenda.

Takiego samego zdania jest dr n. med. Paweł Lewandowski, specjalista kardiolog i lipidolog.

- To niezwykle cenna inicjatywa jaką zaproponowano polskim pacjentom po niezwykłym trudnym pandemicznym czasie w celu poszerzenia profilaktyki najczęstszych schorzeń. Po wypełnieniu ankiety pacjent uzyskuje skierowanie na szereg badań laboratoryjnych a ponadto pomiary ciśnienia tętniczego czy wskaźnika BMI. W ramach badań laboratoryjnych wykonać można morfologię, profil lipidowy, stężenie glukozy we krwi, próby wątrobowe, poziom kreatyniny, kwasu moczowego czy badanie ogólne moczu. Dodatkowo starsi pacjenci skontrolować się pod obecność krwi utajonej w kale w ramach przesiewu nowotworów przewodu pokarmowego, czy u mężczyzn PSA pod kątem nowotworu prostaty. Co istotne, badania u osób, które już raz skorzystały z programu można nadal powtórzyć po roku od poprzedniego pobrania. Program 40+ to znakomity przykład polityki prozdrowotnej, której nigdy za mało – mówi dr Lewandowski. - Sam z niego skorzystałem i swoich pacjentów bardzo często zachęcałem do wzięcia w nim udziału. Ci którzy nie wiedzieli o jego istnieniu chętnie brali udział. Prosty sposób samodzielnej rejestracji nawet bez potrzeby zgłaszania się do lekarza rodzinnego, a co najważniejsze to, że udział w nim jest darmowy zachęciło wielu. Niestety nadal szerokie grono uprawnionych z niezrozumiałych dla mnie przyczyn nie skorzystało z tej okazji. A to ostatni dzwonek. Dla mnie jako kardiologa i lipidologa najcenniejszym badaniem jest profil lipidowy, dzięki któremu mogę chorego zakwalifikować do danego ryzyka sercowo naczyniowego i wdrożyć terapię, mającą na celu zmniejszenie ryzyka zawału i udaru. Niezwykle cenny jest pomiar glikemii w kierunku cukrzycy czy poziomu GFR i kreatyniny pod kątem występowania cech przewlekłej niewydolności nerek. Po wykryciu danych schorzeń, możemy wdrożyć nowoczesną terapię, dając szansę na dłuższe życie. Warto więc skorzystać z tej okazji jaką zaproponowano w Programie 40+. Humorystycznie, kończąc wypowiedź: Ludzie- darmo dają! Korzystajcie póki możecie! Ale proszę pamiętać- nieprawidłowości konsultujemy z lekarzem, nie zaś z dr. Google!

Akcje promocyjne

Placówki na Pomorzu przez cały czas trwania programu, promują i zachęcają do badań.