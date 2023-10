Prokuratura ustala okoliczności śmiertelnego wypadku w Reblinie. Zginęła 37-letnia kobieta, pięć osób w szpitalach

- Tuż po godz. 11 otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na drodze krajowej nr 6 w pobliżu miejscowości Reblino. Na miejsce od razu pojechali słupscy policjanci, którzy ustalili wstępnie, że kierujący oplem astrą, 52-letni mężczyzna, jadąc w kierunku Koszalina, z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w prawidłowo jadący samochód marki Seat Ibiza. W wyniku zderzenia pojazdów, seat zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w drzewo. W związku z zaistniałym wypadkiem pięć osób przewieziono do szpitala. Kierująca pojazdem Seat, pomimo podjętej reanimacji, poniosła śmierć na miejscu. Na miejscu pracują policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora sporządzają oględziny, zabezpieczają ślady i dowody – informowała w niedzielę asp. Kamila Koszałka z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Na miejsce pojechało sześć karetek pogotowia. Lądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - W zdarzeniu drogowym w miejscowości Reblino udział brało sześć zespołów wyjazdowych Ratownictwa Medycznego, w tym jeden z sąsiedniego rejonu operacyjnego z miejscowości Sławno oraz jeden zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W zdarzeniu poszkodowanych było sześć osób w tym pięć osób dorosłych i jedno dziecko w wieku 9 lat. Pięć osób w stanie ciężkim zostało przewiezionych do najbliższych szpitali posiadających oddziały ratunkowe. Dwie osoby dorosłe do Koszalina i dwie osoby dorosłe oraz dziecko do Słupska. Jedna osoba w wyniku poniesionych obrażeń, pomimo reanimacji zmarła na miejscu zdarzenia – informuje Andrzej Rut, kierownik Działu Usług Medycznych Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku.

Kierowca opla – 52-letni mężczyzna oraz jeden z pasażerów zostały przetransportowane do szpitala w Koszalinie. Szpital nie udziela informacji na temat ich stanu zdrowia. Trzy inne pasażerki trafiły do szpitala w Słupsku.

- Lekarze oceniają, że ich stan jest ciężki. To 21-letnia kobieta z obrzękiem mózgu, która walczy o życie na OIOM, jest w śpiączce. Druga z nich to 24-letnia kobieta w siódmym miesiącu ciąży. Ze względu na niewyczuwalne tętno dziecka, trafiła na oddział patologii ciąży. Niestety, dziecko straciła. Trzecia ofiara wypadku to 9-letnia dziewczynka z poważnymi obrażeniami wewnętrznymi. Została przetransportowana do szpitala Copernicus w Gdańsku - informuje Marcin Prusak, rzecznik prasowy szpitala w Słupsku.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Słupsku.

- Prowadzone są wszystkie czynności zmierzające do ustalenia okoliczności sprawy. W toku postępowania będą prowadzone ustalenia, w jaki sposób do niego doszło i kto był sprawcą wypadku. Dzień po wypadku wyroku nie wydam. Ze względu na wagę zdarzenia, delikatność z uwagi na dobro pokrzywdzonych i ich rodzin, nie będę mówiła o szczegółach – mówi Monika Stefanowska, zastępca Prokuratora Rejonowego w Słupsku.

Do wypadku doszło na prostej drodze. Nie wiemy, czy kierowca opla wyprzedzał, czy też zmienił pas ruchu z innych przyczyn. Wiadomo jednak, że w tym miejscu często dochodzi do wypadków, których przyczyną jest nadmierna prędkość. Chwilę przed tym miejscem jest zjazd z obwodnicy Słupska i niestety często kierowcy nie zwalniają. Jak było w tym przypadku, wykaże prokuratorskie śledztwo.