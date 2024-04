Przejazd pod wiaduktem na ul. Szczecińskiej zamknięty od 6 maja. Kierowców czekają miesiące utrudnień

Budowa nowego wiaduktu ma potrwać około siedmiu miesięcy. Zakres prac wchodzących w inwestycję związaną m.in. z modernizacją stacji Słupsk obejmuje również rozbiórkę starych i budowę nowych wiaduktów na ul. Grunwaldzkiej i Bałtyckiej. Roboty przy każdym z dwóch pozostałych wiaduktów potrwać mają około czterech miesięcy. By zminimalizować utrudnienia, prace realizowane będą etapami. Najpierw powstanie nowy obiekt przy ul. Szczecińskiej, następnie wykonawca zbuduje nowy wiadukt przy ul. Bałtyckiej, a później przy ul Grunwaldzkiej. Nowe konstrukcje mają zapewnić sprawny ruch pociągów na trasie Słupsk – Gdynia.

- Te roboty wymagają bezpieczeństwa, bo jest to rozbiórka całego obiektu, potem fundamentowanie i budowa zupełnie nowej struktury – mówi Tomasz Orłowski, dyrektor ZIM.

Przypomnijmy, w ramach inwestycji PKP, na stacji Słupsk przebudowane zostaną trzy perony. Będą wyższe, co ułatwi podróżnym wsiadanie do pociągów. Wygodny dostęp do kolei dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zapewnią windy z przebudowanego przejścia pod torami. Na peronach zostaną zachowane i odrestaurowane zabytkowe wiaty oraz kioski, podkreślające historyczny charakter stacji.

Nowoczesny system informacji pasażerskiej ułatwi orientację, a wyświetlacze poinformują o przyjazdach i odjazdach pociągów. Nowe lokalne centrum sterowania wraz z systemem sterowania ruchem kolejowym zapewnią sprawne i bezpieczne prowadzenie pociągów. Na Słupi przebudowany zostanie most kolejowy, który umożliwi przeprowadzenie przez rzekę drugiego toru. Inwestycja obejmie także przebudowę trzech wiaduktów kolejowych, przejścia podziemnego pod torami oraz pięć przepustów. W Kobylnicy Słupskiej, w ciągu linii kolejowej nr 202, zbudowany zostanie nowy peron, który zwiększy możliwości obsługi podróżnych na trasie Słupsk – Szczecin.

Zakończenie wszystkich prac budowlanych w ramach projektu planowane jest w 2026 r. Wartość robót to blisko 562 mln zł.