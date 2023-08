Przysięga dobrowolsów w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce

Na sztandar Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce ślubowało 93 dobrowolsów, wśród których jedna trzecia to kobiety. Przysięgę przyjął dowódca Garnizonu Ustka, komendant CSMW kmdr Grzegorz Okuljar. Na sztandar ślubowali wybrani szeregowi: Jagoda Mroczyńska, Filip Bolda, Kacper Dawid i Patryk Sobierajski.

Podczas uroczystości siedmiu żołnierzy, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w szkoleniu, zostało wyróżnionych listami gratulacyjnymi. W imieniu żołnierzy składających przysięgę wojskową głos zabrał szer. Hubert Wach.

W przysiędze uczestniczyli samorządowcy. Przyjechały rodziny żołnierzy z całej Polski.

- Po przysiędze wszyscy udali się na urlopy, a następnie pojadą do jednostek wojskowych, gdzie odbędą 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne – mówi kpt. Robert Czerwiński, pełniący obowiązki oficera prasowego CSMW. - 35 szeregowych już ma zagwarantowane miejsca w specjalistycznych jednostkach. Reszta się zastanawia, ale większość szeregowych będzie szukać odpowiednich dla siebie jednostek, by związać swoje życie z wojskiem. Szeregowi mogą też wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej lub do aktywnej rezerwy.

Dzień przed przysięgą, 11 sierpnia, odbył się egzamin w ramach szkolenia podstawowego. Podczas egzaminu sprawdzono wiedzę oraz praktyczne umiejętności m.in. z taktyki, terenoznawstwa, łączności, strzelania, udzielania pierwszej pomocy, czy szkolenia inżynieryjno-saperskiego. Szkolenie trwało 28 dni, ale było bardzo intensywne.