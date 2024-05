Kilkaset osób na inscenizacji Marszu na Bytów [ZDJĘCIA, WIDEO]

W marszu wzięło udział kilkaset osób. Wielu uczestników to młodzież bytowskich szkół i okolicznych wsi. Były też przedszkolaki. Wszyscy w barwnym korowodzie, w strojach kaszubskich, z flagami Polski i Kaszub udali się na bytowski rynek. Tłum prowadziła orkiestra dęta z Zapcenia w gminie Lipnica. Na placu przy kościele uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Bytowie przybliżyli postacie kaszubskich działaczy.

Dzisiaj (piątek) z parkingu na ul. Wolności wyruszyli uczestnicy Marszu Kaszubów na Bytów. Akcja zorganizowana została na pamiątkę historycznego wydarzenia z 1920 roku, kiedy to miejscowi kaszubscy działacze: Jan Styp-Rekowski, Antoni Szroeder, Bernard Werra sprzeciwiali się pozostawieniu Bytowa i okolic po stronie niemieckiej.

O marszu w 1920 roku

Część kilkutysięcznej grupy Kaszubów zamieszkujących powiat nie zgodziła się z tym rozstrzygnięciem. 16.05.1920 roku w czasie, gdy w Bytowie przebywała Międzynarodowa Komisja Graniczna, kilkuset Kaszubów z parafii niezabyszewskiej i ugoskiej na czele z Bernardem Werrą, Janem Styp – Rekowskim, Antonim Szroederem, przyszło do Bytowa w tzw. „Marszu na Bytów” i złożyło deklarację, która była poświadczeniem ich niezgody na pozostawienie w państwie niemieckim.

Pod dokumentem podpisało się 135 osób z 11 miejscowości: „My, niżej podpisani jesteśmy Polakami. Nasi ojcowie również byli Polakami i żyli od niepamiętnych czasów w tym regionie, który należał do Polski. Chcemy wraz z naszymi braćmi należeć do Polski. Parafia Ugoska (Bernsdorf) i Niezabyszewska (Damsdorf) i okoliczne wsie są tylko polskimi, Niemcy tu żyjący to zgermanizowani Polacy lub przybysze (przeniesieni urzędnicy)”.