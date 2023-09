Pszczoły w roli lekarzy. Uloterapia pod Bytowem. Sposób na relaks? (WIDEO)

Czy uloterapia pomaga? - Ależ oczywiście - zapewnia Michał Juzoń, turysta, aktor, który systematycznie odwiedza gospodarstwo agroturystyczne "Tu dobrze" w podbytowskich Osiekach. - W towarzystwie pszczół lubię medytować i relaksować się. Można się skupić na dźwiękach, które wydają i wyciszyć się, puścić całe myślenie. To świetny relaks dla osób, które na co dzień są zabiegane i zestresowane. Polecam serdecznie.

Pszczoły w roli lekarzy

- Pracował u mnie pan z Ukrainy i rzucił takie hasło, że można by zaoferować ludziom taką pszczołoterapię, która na Ukrainie jest bardzo popularna - wspomina pan Czesław. - Na początku nie bardzo wiedziałem o co chodzi, zacząłem się dokształcać, czytać i stwierdziłem, że to bardzo dobry pomysł. Nasze miejsce jest oazą spokoju, wyciszenia, doszedłem do wniosku, że wybuduję "taki domek z pszczołami".

Spory ul powstał na uboczu gospodarstwa wśród drzew. To taki domek, w którym znajdziemy siedziska, a także leżanki, na których można się zrelaksować. A gdzie znajdują się pszczoły? Pod siedziskami. Dla bezpieczeństwa są oddzielone od wypoczywających specjalnymi siatkami.