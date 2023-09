Pytania referendalne poruszają sprawy kluczowe dla Polski

Czy ugrupowanie, które pan reprezentuje, weźmie udział w referendum 15 października?

Jak ocenia pan pytania, jakie zostaną postawione Polakom?

Jako kluczowe, każde z tych pytań w ostatnim czasie było poruszone w debacie na Wiejskiej. Niestety, muszę skrytykować Platformę Obywatelską i Lewicę, ponieważ oni mówią jedno, a robią drugie. Widzimy wypowiedzi Donalda Tuska, że nie będą przyjmować imigrantów - to jest polityka Zjednoczonej Prawicy, oni mówią tak tylko medialnie. Za każdym razem, gdy w Sejmie RP są głosowania dotyczące tych czterech newralgicznych kwestii, a w szczególności pytania 3. i 4., które dotyczą tej kwestii migracyjnej, to PO nie głosujei wyciąga karty. Jeśli zagłosują razem ze Zjednoczoną Prawicą, to narażą się Berlinowi i Brukseli, a jeśli przeciwko, to narażą się społeczeństwu, które jest świadome i wie, że jest to zagrożenie. Wolą robić to, co zawsze, czyli uciec od problemu. Mam nadzieję, że frekwencja będzie na tyle duża i wiążąca, aby raz na zawsze środowiska, które są bardzo prounijne i po części też „antypolskie”, straciły argumenty. Nie możemy w naszym kraju pozwolić sobie na rząd, który w ważnych problemach będzie wyciągał karty. Musi być rząd, który będzie brał odpowiedzialność za to, co się dzieje w państwie, brał odpowiedzialność za to, jak tym państwem zarządza, i dbał o bezpieczeństwo Polaków. Takim rządem jest rząd Zjednoczonej Prawicy.