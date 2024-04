Rakiety Standard SM-3 strącały irańskie rakiety podczas ataku na Izrael. Podobne stacjonują w Redzikowie

Jak czytamy na portalu Defence24.PL : Z informacji, jakie zamieszczono po ataku Iranu na Izrael w nocy z soboty na niedzielę wynika, że w odpieraniu uderzenia, przeprowadzonego między innymi z użyciem dużej liczby rakiet balistycznych (niektóre źródła mówią o ponad 100) wzięły udział także amerykańskie niszczyciele typu Arleigh Burke: USS Arleigh Burke (DDG 51) oraz USS Carney (DDG 64).

Oba okręty dysponują systemem obrony przeciwrakietowej Aegis i są przystosowane do zwalczania pocisków balistycznych. Z polskiego punktu widzenia najciekawsze jest to, że dysponują one – między innymi – pociskami Standard SM-3. Pociski Standard SM-3 Block IIA (i według części źródeł także Block IB) są bowiem również rozlokowane w bazie w Redzikowie, która w zeszłym roku weszła na uzbrojenie US Navy, a w bieżącym ma uzyskać pełną gotowość do działania w strukturach NATO.