Rockowe show ukraińskiej orkiestry z Charkowa w Słupsku. Była moc!

Rock Sympho Show to imponujące widowisko muzyczne w wykonaniu ukraińskiej orkiestry z Charkowa. W programie znalazły się najlepsze kompozycje światowych legend XX i XXI wieku, takich jak Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, AC/DC, Metallica, czy Depeche Mode. Zabrzmiały też jak ukraińskie kompozycje, które orkiestra wykonała we własnej rockowej interpretacji. Jednak główne przesłanie to: bawcie się, ale pamiętajcie, że wojna na Ukrainie trwa nadal. A ludzie wciąż potrzebują pomocy.

Łukasz Capar