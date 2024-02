Mistrzowie grają mistrzów. Koncert na otwarcie marca w słupskiej filharmonii

O utworach

Adam Klocek - wiolonczelista i dyrygent, laureat nagrody Grammy 2014, określony przez Krzysztofa Pendereckiego jako „jeden z najbardziej obiecujących dyrygentów młodszej generacji”.

W roku 2004 artysta wygrał konkurs na stanowisko dyrygenta-asystenta Maestro Jana Lathama-Koeniga, dyrektora artystycznego Filharmonii Wrocławskiej i festiwalu „Vratislavia Cantans”. Od 2006 do 2020 pełnił funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Kaliskiej, a od roku 2011 jest dyrektorem artystycznym orkiestry Młoda Polska Filharmonia. W roku 2012 został także dyrektorem artystycznym Filharmonii im. B. Hubermana w Częstochowie. Od września 2020 pełni funkcję dyrektora naczelnego tej instytucji. Występ artysty na Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym „Ermitage” w Petersburgu, podczas którego wykonywał on wraz z Państwową Orkiestrą Ermitażu swój Koncert wiolonczelowy, został określony przez czołowy ogólnorosyjski dziennik „Niezawisimaja Gazeta” jako „dar niebios”.

Adam Klocek studiował w Musikhochschule w Kolonii oraz Hochschule fur Musik Hanns Eissler w klasach: Marii Kliegel oraz Borysa Pergamenschikowa.

Sukcesy na ogólnopolskich (I nagroda Konkursu im. D. Danczowskiego w Poznaniu, 1992) i międzynarodowych konkursach wiolonczelowych m.in. w Kolonii, Monachium i Nowym Jorku oraz nagrody i stypendia (C.M. von Webera, Interlochen Center for Arts, Europejskiej Unii Radiowo-Telewizyjnej EBU) zaowocowały występami w liczących się ośrodkach muzycznych. Plany koncertowe artysty objęły m.in. zaproszenie do udziału w pierwszym wykonaniu pod batutą kompozytora Concerto grosso K. Pendereckiego, reprezentację Polski podczas festiwalu Europalia, inaugurację VIII Forum Lutosławskiego w Filharmonii Narodowej, tournée koncertowe w USA i Dalekim Wschodzie. Za premierowe nagranie ‘Concerto Grosso’ z orkiestrą Filharmonii Narodowej pod batutą A. Wita artysta otrzymał nagrodę ‘Fryderyk 2002’. W styczniu 2003 wystąpił na galowym koncercie inaugurującym ‘Rok Krzysztofa Pendereckiego’ w Filharmonii Narodowej. We wrześniu 2004 dokonał wraz z Sinfonia Varsovia prawykonania napisanego dla niego Koncertu wiolonczelowego Krzesimira Dębskiego.

Wraz z Leszkiem Możdżerem występował w duecie, określonym przez BBC jako „sensational”, którego płyta została bestsellerem roku 2005, a obaj artyści jako jedyni reprezentanci świata muzyki klasycznej wystąpili podczas galowego koncertu urodzinowego TVP Kultura. Był związany kontraktem fonograficznym z firmą Universal Music. W latach 1999-2016 grał na instrumencie Antonio Stadivariego z roku 1717.

Obecnie gra na instrumencie Giuseppe Rocca ‘ex Tortelier’ z roku 1848.

Po okresie intensywnej kariery jako solisty-wiolonczelisty w latach 1993-2003 artysta rozpoczął działalność dyrygencką. Asystował m.in. Maestro Jackowi Kaspszykowi podczas przygotowań do wystawienia „Nabucco” G. Verdiego w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. Kontynuacją była wygrana w konkursie na asystenta-dyrygenta Maestro Jana Lathama-Koeniga w Filharmonii Wrocławskiej.

Jako wiolonczelista i dyrygent Adam Klocek występował z artystami światowej renomy jak: jak Shlomo Mintz, Heinrich Schiff, Joshua Bell, Vadim Repin, Misha Maisky, Nelson Goerner, Yulianna Avdeeva, Valery Afanassiev, Krzysztof Penderecki, Dame Evelyn Glennie, Randy Brecker, Boris Pergamenschikow, Jerzy Maksymiuk, Antoni Wit, Sophia Gubaidulina, Freddy Kempf, Sayaka Shoji, Wanda Wiłkomirska, Jadwiga Rappe, Leticia Moreno.

Płyta „Preisner’s Voices” (SONY Music) z udziałem artysty otrzymała status potrójnej platynowej płyty. We wrześniu i październiku 2013 miały miejsce dwie nowe premiery muzyki Z. Preisnera z udziałem Adama Klocka jako dyrygenta i solisty: „Four Colours of Łódź” oraz „Diaries of Hope” (Barbican Hall w Londynie z udziałem Britten Sinfonietta oraz Lisy Gerrard z zespołu „Dead can dance”).

Jako dyrygent i wiolonczelista Adam Klocek został zaproszony do udziału w galowym koncercie inauguracyjnym Międzynarodowego Centrum Kongresowego ICE w Krakowie.

Z inicjatywy Adama Klocka w roku 2010 powstała kompozycja Włodka Pawlika „Night in Calisia”. Wydany jesienią roku 2012 album „Night in Calisia” nagrany z Trio Włodka Pawlika, trębaczem Randy Breckerem oraz Orkiestrą Filharmonii Kaliskiej otrzymał pierwszą w historii polskiego jazzu nagrodę „Grammy Award 2014”, uzyskując również wiele nagród krajowych (m.in. płyta roku dziennika Rzeczpospolita) oraz status potrójnej platynowej płyty. Artyści wystąpili na galowym koncercie rozdania nagród Fryderyk 2014 w Sali Kongresowej w Warszawie.

W roku 2019 artysta wydał płytę nagraną z solistką Astrig Siranossian oraz orkiestrą Sinfonia Varsovia dla szwajcarskiej wytwórni Claves. Płyta ta otrzymała najwyższe europejskie wyróżnienia płytowe w tym niezwykle prestiżową niemiecką „Preis der Deutschen Schallplatten Kritik”, nominację do International Classical Music Awards 2019, „Clef d’Or” oraz „Clef de Mois” magazynu Resmusica, najwyższą ocenę „5*****” prestiżowego magazynu francuskiego Diapason oraz „5*****” magazynu Classica a także „un evenement” i fortisissimo ffff magazynu Telerama. Rok 2021 przyniósł artyście kolejną nominację do International Classical Music Awards. Adam Klocek jest dyrektorem artystycznym międzynarodowych festiwali muzycznych: „Multimedia Amber Road Festival”, Międzynarodowego Festiwalu Wiolinistycznego im. B. Hubermana oraz „Wszystkie Strony Świata” w Puławach. Jest także dyrektorem artystycznym i jurorem Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Reszków w Częstochowie.

Jest wykładowcą Akademii Muzycznej w Krakowie w stopniu doktora habilitowanego oraz profesorem Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie. Jako kompozytor jest autorem muzyki kameralnej, symfonicznej, filmowej. Jako juror brał udział w wielu konkursach i przeglądach m.in. Międzynarodowego Campusu Artystycznego „FAMA” (2010-19), Konkursu im. K. Wiłkomirskiego w Poznaniu (2018), Konkursu Młodego Muzyka w Jaśle (2018, 2019), Konkursu wiolonczelowego CEA w Warszawie (2019), Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. Bronisława Hubermana (jako przewodniczący jury i pomysłodawca), Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Reszków (dyrektor artystyczny 2013, 2015, 2017, 2019), jurorem Międzynarodowego konkursu Wokalnego Viva Calisia (2018, 2019).

W roku 2008 Adam Klocek został uhonorowany członkostwem honorowym Związku Kompozytorów Rosyjskich. W październiku 2013 roku otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. W sierpniu 2014 Minister Kultury odznaczył artystę Srebrnym Medalem „Gloria Artis”. Został także uhonorowany medalem „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego” 2020, Nagrodą za osiągnięcia artystyczne Marszałka Województwa Śląskiego (2022), wielokrotnie nagrodą w dziedzinie kultury Prezydenta Miasta Kalisza, nagrodą w dziedzinie kultury Prezydenta Miasta Częstochowy, specjalną nagrodą Zasłużony dla Miasta Kalisza 2014 oraz wielokrotnie Nagrodą Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie.