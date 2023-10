Rockowe Show w wykonaniu Prime Orchestra z Ukrainy. Muzycy zbierają na pomoc rodakom

Zabrzmią utwory takich zespołów jak THE PRODIGY, NIRVANA, DEEP PURPLE, KISS, QUEEN, THE BEATLES, METALLICA, DEPECHE MODE, IMAGINE DRAGONS, COLDPLAY i inne. Wykonane zostaną także rockowe wersje utworów ukraińskich.

Fenomen PRIME ORCHESTRA wdarł się do przestrzeni muzycznej i koncertowej na fali jakościowo nowej muzyki ukraińskiej w 2014 roku. Innowacyjna, wciągająca orkiestra crossover stworzyła niszę i od razu stała się liderem programów koncertowych Sympho Show. Prime Orchestra stworzyła covery i mash-upy światowych hitów i ścieżek dźwiękowych w oryginalnej aranżacji i opakowała je w jasną oprawę wizualną. Orkiestra stworzyła 20 programów, dała ponad tysiąc koncertów w różnych krajach świata.

Pomoc dla Ukrainy

PRIME ORCHESTRA koncertuje na rzecz Ukrainy od maja 2022 roku, kiedy to ewakuowano muzyków. Podczas swoich występów opowiadają europejskiej publiczności o swoich osobistych doświadczeniach, o okropnościach wojny, pokazują filmy, wzywają Ukraińców o pomoc i wyrażają wdzięczność wszystkim, którym na nich zależy. Orkiestra pochodzi z Charkowa, Miasta Muzyki UNESCO, które od 24 lutego 2022 roku znajduje się pod ciągłym ostrzałem Federacji Rosyjskiej. Dlatego podczas tournée orkiestra organizuje zbiórkę pieniędzy dla Ukraińców cierpiących z powodu wojny. Dzięki koncertom i pomocy troskliwych Europejczyków 50 generatorów już dostarcza energię mieszkańcom okupowanych miast obwodu charkowskiego, przesłano sprzęt medyczny i artykuły dla osób niepełnosprawnych, leki, ubrania, żywność dla niemowląt i inne rzeczy. Za środki zebrane dzięki koncertom orkiestra zakupiła w Niemczech dwie karetki pogotowia i wysłała je do ratowania życia ludzi w obwodzie charkowskim, a także przekazała pomoc organizacjom ratującym zwierzęta. W ostatnim czasie orkiestra zakupiła i przekazała sprzęt medyczny dla ośrodka rehabilitacyjnego „Nezlamni” we Lwowie oraz specjalny autobus z hydrowindą do transportu osób po amputacjach, leczonych w 8. Miejskim Szpitalu Klinicznym w Kijowie. om cierpiącym na rosyjską agresję wojskową na Ukrainie.

Bilety

Bilety na koncert w cenie od 130 zł można kupić poprzez stronę internetową

https://biletnakoncert.com/koncertpl-prime-orchestra-slupsk/