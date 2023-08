Rockowy weekend nad Słupią oraz Zlot Food Trucków. Będzie się działo na pl. Zwycięstwa

Imprezą towarzyszącą będzie Zlot Food Trucków. Food Trucki w Słupsku pojawią się w dniach 18-20 sierpnia: w piątek - od godz. 15 do godz.21, a w sobotę i niedzielę - od godz.12 do 20. W menu m.in. fast foody, kuchnia tajska, meksykańska, włoska i japońska.

Po weekendzie z jazzem, przyszedł czas na rock. W sobotę na scenie, która na stanie na pl. Zwycięstwa w Słupsku, rozpocznie się rockowa impreza pod hasłem „Rock nad Słupią”. To dwudniowy przegląd kapel rockowych i punkowych, który został zorganizowany w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2023.

W związku z imprezą połowa pl. Zwycięstwa (od strony pomnika Żołnierza Polskiego) zostanie zamknięta (droga do stacji elektrycznego ładowania pojazdów oraz droga przejazdowa wzdłuż ratusza będzie pozostawiona do skorzystania). Wygrodzenie placu nastąpi w terminie od godz. 14.30 w dniu 17.08. 2023 do godz. 24.00 dnia 20.08.2023 r. Pozostawienie pojazdu na placu w wygrodzonej części będzie skutkowało odholowaniem pojazdu na parking strzeżony na koszt właściciela.