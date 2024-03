Rozbiórka wiaduktu na ul. Szczecińskiej najwcześniej w drugiej połowie marca

- Skala zmian jest tak duża, że nie możemy mówić o objazdach. To nie jest tak, że linie, które w tej chwili są prowadzone ul. Szczecińską mogą pojechać objazdem, ponieważ to by generowało nam kilkudziesięciominutowe opóźnienia. Wprowadzimy na siedem miesięcy nowy rozkład jazdy, który będzie obejmował zmiany w zakresie wszystkich linii, które w tym rejonie jeżdżą. Wstępne założenia są takie, że trzy linie będą zawieszone, pięć linii będzie miało zmienioną trasę, tak aby ta komunikacja była jak najlepsza – zapowiadał dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, Tomasz Orłowski.