Rusza Pomorskie dla Działkowców 2024. Do rozdysponowania jest 100 tys. zł

W województwie pomorskim działa około 200 ogrodów działkowych, a liczba działkowców sięga nawet 50 tysięcy.

– Niektórzy uważają, że rodzinne ogrody działkowe, to przeżytek i relikt minionych lat. Uważam, że taka opinia jest krzywdząca. Rodzinne Ogrody Działkowe to miejsca nie tylko rodzinnych spotkań. To również wyjątkowe, zielone enklawy pośród miejskiej zabudowy. Prawdziwe zielone płuca – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego

.

ROD to też miejsca rekreacji i integracji. Warto zaznaczyć, że działkowcy to często seniorzy dla których własne uprawy, owocowe drzewka czy kwiaty to całe życie.