Seniorze ze Słupska, korzystaj! Za darmo albo ze zniżką

Pani Halina, emerytka, śmieje się, że powinna być na imprezach kulturalnych wymieniana jako sponsor. Wernisaże wystaw, koncerty, spektakle, promocje książek – nie przegapi żadnej premiery. Nie ukrywa, że stać ją na to, ponieważ w większości miejsc, do których chodzi, honorowane są zniżki dla seniorów. Dużą pomocą jest też fundusz socjalny, który w jej byłej firmie obejmuje także emerytów.

Dla ciekawych świata

Takim miejscem interesujących spotkań, i to na różne tematy, jest też klubokawiarnia Cepelin przy Starym Rynku. Także wystarczy śledzić jej profil na FB. Stałe elementy programu to comiesięczne spotkanie dwóch dyskusyjnych klubów czytelniczych – reportażu (poniedziałki) i fikcji (wtorki). Jest też możliwość porozmawiania po angielsku – na spotkaniu klubu What’s Up? Albo cykl „Spotkania literackie nad Słupią” prowadzony przed prof. Daniela Kalinowskiego.

Takim miejscem, gdzie nie brakuje spotkań, jest Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku. Co prawda jej główna siedziba przy ul. Grodzkiej jest obecnie w remoncie, ale w filiach też dużo się dzieje. Nie ma miesiąca, żeby nie odbywały się spotkania z pisarzami, podróżnikami czy po prostu z ciekawymi ludźmi. Wszystkie wydarzenia zapowiadane są z wyprzedzeniem na profilu biblioteki na Facebooku. Wystarczy tę witrynę polubić i będą łatwe do śledzenia.

Przyjazne seniorom

Nawiąż kontakt, przyłącz się, skorzystaj

Miejskie dotacje ma także program „Fachman dla seniora”, realizowany przez Stowarzyszenie Horyzont. - Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem seniorów. Korzysta z niego ok. 250-300 osób rocznie, dla których wykonuje się ponad 350 napraw – informuje Monika Rapacewicz. Tel. kontaktowy 577 774 500, od poniedziałku do piątku w godz. 8.-14, adres e-mail: [email protected] .

Klub Seniora NOT, ul. Garncarska 4, tel.: 59 84 22 538, e-mail: [email protected] ), Organizacje te organizują dla seniorów zajęcia rekreacyjne i sportowe (na basenie, nordic walking , gimnastyka), zajęcia artystyczne (plastyczne, muzyczne, taneczne), wycieczki, pikniki, wykłady, zajęcia kulinarne. Prowadzą także wolontariat senioralny, docierając do osób wymagających wsparcia i pomocy.

Można także podejść do Domu Sąsiedzkiego przy ul. Ogrodowej 20 a (od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 19, tel. 797 476 082. Jest to miejsce przyjazne dla dzieci i ich rodzin, w którym realizowane są zajęcia, animacje łączące pokolenia, integrujące, edukacyjne, jak i aktywizujące na świeżym powietrzu.

Nie należy zapominać także o ofercie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Są to: