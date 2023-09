Setka chętnych pojawiła się w Słupsku na zajęciach "Trenuj z wojskiem". Dostali wyciski, ale nie żałowali!

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało kolejną – już czwartą – odsłonę programu „Trenuj z wojskiem”. To jednodniowe podstawowe szkolenia wojskowe dla cywilów, w trakcie których można nauczyć się obsługi broni, zakładania odzieży ochronnej i podstaw walki wręcz.

- Tak, jak zapowiadaliśmy – mimo że bunkrów nie było, impreza hulała aż miło. Wrześniowe słońce, lekki wiaterek, kolejne zadania do pokonania. I chociaż 8-godzinne szkolenie z cyklu „Trenuj z wojskiem - sam i w grupie” musiało dać się jego uczestnikom we znaki, to humory dopisywały – od początku do końca. Podstawy walki wręcz, survivalu, taktyka, tor przeszkód, rzut granatem, obsługa broni. A nawet jazda bojowym wozem piechoty… To tylko część atrakcji, jakie przygotowaliśmy - mówi por. Piotr Gulbicki, oficer prasowy 7. BOW w Słupsku.

Imprezę zwieńczyła grochówka i kiełbaski, a jej podsumowaniem były certyfikaty wręczone niemal 100 dzielnym cywilom przez dowódcę 7. BOW gen. bryg. Romana Kopkę, który osobiście doglądał przebiegu wydarzenia.

Kolejne zajęcia z tego cyklu już 21 października w usteckim Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej oraz gdyńskiej Akademii Marynarki Wojennej.