Skażona woda w Mądrzechowie. Nie nadaje się do picia i mycia

Bytowski sanepid ostrzega ludzi i wydał pilny komunikat. W wodzie z wodociągu publicznego w Mądrzechowie stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne - bakterie grupy coli.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody z wodociągu publicznego Mądrzechowo gm. Bytów stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi - czytamy w pilnym komunikacie. - W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek: woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków, nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania. Woda nie nadaję się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień i może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.

Jak informują pracownicy sanepidu trwają prace mające na celu przywrócenie właściwej jakości wody. Dodajmy, że mieszkańcy mogą udać się po wodę w okolice kościoła, tam urząd miejski ustawił przyczepę ze zbiornikiem. Będzie ona stała do godziny 22.