Skradzione metalowe przęsła z cmentarza w Widzinie. Wójt gminy Kobylnica przeznaczył 5 tys. zł nagrody za wskazanie sprawcy

Do zdarzenia doszło jeszcze w listopadzie 2023 roku

- Policjanci z Posterunku Policji w Kobylnicy prowadzą postępowanie dotyczące kradzieży przęseł ogrodzeniowych z Cmentarza Ewangelickiego w Widzinie. Do zdarzenia doszło 16 listopada 2023 roku, a straty jakie w wyniku tego poniosła Gmina Kobylnica sięgają 6000 złotych. Policjanci ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia i zwracają się z prośbą o pomoc do wszystkich osób, które mogą mieć wiedzę na temat kradzieży - mówi mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Sprawą poruszony jest wójt gminy

- Doszło do nagannego zdarzenia na zabytkowym cmentarzu ewangelickim w Widzinie. Zostały skradzione przęsła ogrodzeniowe umieszczone w murze przy cmentarzu. Wykonane metodą rzemieślniczą przez jednego z przedsiębiorców naszej gminy stały się niestety łupem osoby lub osób, które dokonały aktu kradzieży i wandalizmu - mówi Leszek Kuliński, wójt Gminy Kobylnica. - Policja prowadzi śledztwo, ja natomiast z mojej strony postanowiłem wyznaczyć z prywatnych środków nagrodę w wysokości 5 tys. złotych za informacje prowadzące do wykrycia sprawców tej bulwersującej kradzieży. Apeluję także do całej naszej społeczności o solidarność i czujność wobec tego typu incydentów, które godzą w nasze lokalne dziedzictwo kulturowe i naruszają nasze wspólne dobra - mówi wójt.

Osoby, które maja jakiekolwiek informacje dotyczące sprawców kradzieży bądź miejsca przechowywania przęseł, proszone są o kontakt z policjantem prowadzącym sprawę pod numerem telefonu 47 74 20 437 lub pod numerami 47 74 20 111, 47 74 20 545 oraz alarmowym 112.