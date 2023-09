Słabe zainteresowanie urządzaniem sąsiedztwa. Ustczanie mieli za mało czasu na złożenie wniosków

Zadanie to zostało przydzielone Centrum Integracji Społecznej, które ogłosiło nabór wniosków na inicjatywę społeczną. Chodziło głównie o pomysły dotyczące budowy czy przebudowy istniejącej infrastruktury - miejsc do rekreacji i odpoczynku, spędzania czasu wolnego lub po prostu upiększenia zaniedbanego terenu.

Mieszkańcy Ustki okolic mogli zgłaszać swoje pomysły upiększenia, uatrakcyjniania i poprawiania infrastruktury w okolicach ulicy Grunwaldzkiej i części ulic Wróblewskiego, Legionów, Jagiellońskiej i Zielonej. To obszar objęty rewitalizacją w realizowanym przez miasto projekcie „Przestrzeń na plus” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do wydania zostało jeszcze 155 tysięcy złotych, ale pod warunkiem, że inwestycje zostaną zakończone jeszcze w tym roku.

Z naszych informacji wynika, że mieszkańcy – za zgodą Spółdzielni Mieszkaniowej Korab – zgłosili utworzenie łąk kwietnych na tzw. Żuławach w okolicy ulicy Grunwaldzkiej. Drugi pomysł ma dotyczyć okolic OSiR-u.

Znikome zaangażowanie mieszkańców najprawdopodobniej wynika z faktu, że na opracowanie pomysłów i złożenie wniosków ustczanie mieli tylko 20 dni.

"Przestrzeń na plus – kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji E” – to unijny projekt, którego realizacja trwa od września 2017 roku. Projekt ma na celu zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców i poprawę przestrzeni miejskiej na obszarze rewitalizacji. Jednak nie chodzi tylko o przestrzeń, lecz o to, by otoczenie stało się bardziej przyjazne mieszkańcom, a ci, czując się w nim dobrze, integrowali się ze sobą, a zwłaszcza z osobami niepełnosprawnymi.