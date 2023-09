Słupscy uczniowie wrócili do szkół! Miejska inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 [ZDJĘCIA]

Serca zaproszonych gości skradły występy artystyczne uczniów, a przede wszystkim wspaniała interpretacja utworu Marka Grechuty „Dni, których jeszcze nie znamy”. Punktem głównym programu było jednak ślubowanie i pasowanie świeżo upieczonych pierwszaków. Z rąk Beaty Chrzanowskiej, przewodniczącej Rady Miejskiej w Słupsku, odebrali pamiątkowe medale.

- Czego nam życzę w następnym roku? Robimy rzeczy wielkie, ale robimy też rzeczy niedostrzegalne. A jednak chodzi o to, jeżeli wielkie nie zawsze możemy robić, to te małe róbmy w wielkim stylu. Te małe to jest nasza codzienność. To jest pozdrowienie, kiedy wchodzimy do szkoły, to jest poszanowanie szkolnych tradycji, o których czasem zapominamy, to jest pamięć o przeszłości szkoły, wzajemna wdzięczność. Pokazujmy ją na co dzień sobie wzajemnie – zakończyła Krystyna Danilecka-Wojewódzka.