Słupsk świętuje na okrągło i z widokiem na miasto. Atrakcje na najbliższy weekend

Koło widokowe

Już 6 grudnia, w mikołajki, na placu Zwycięstwa w Słupsku stanie świątecznie podświetlane koło widokowe o średnicy 30 metrów, w którym może zasiąść jednocześnie aż 120 osób. Otwarcie tej atrakcji odbędzie się o godz. 17. Podczas inauguracji pierwszy raz w tym roku rozbłyśnie w Słupsku świąteczna iluminacja.

Koło widokowe będzie dostępne do połowy stycznia. Dorosły za bilet zapłaci 30 zł, dzieci do 8. roku życia - 20 zł, dzieci do 2. roku życia przejadą się bezpłatnie. Przy kole będzie można skorzystać z oferty food trucków.