Słupska młodzież stworzyła film. Spot społeczny porusza problem uzależnień

Projekt prowadził Piotr „Czarny” Ziębakowski – filmowiec i fotograf, stypendysta Prezydent Słupska i Marszałka Województwa Pomorskiego. W ciągu 3 dni spotkań uczestnicy poznali podstawowe fakty dotyczące problemu uzależnień w Polsce. Dowiedzieli się także, jak przygotować kampanię społeczną, nauczyli się podstaw sztuki filmowej, w tym pisania scenariusza, przygotowania, organizacji i podziału ról na planie, a także obsługi sprzętu potrzebnego do realizacji video.

Zadanie było współfinansowane z budżetu Miasta Słupska w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

- Grupa przeszła cały proces tworzenia kampanii społecznej. Określiła problem, z którym miała się zmierzyć, cel kampanii, insight, a także uszczegółowiła grupę docelową i opracowała hasła oraz tzw. call to action – wezwanie do działania. Na podstawie przygotowanej kampanii społecznej, za pomocą autorskiej metody prowadzącego, zostały stworzone scenariusze. Ostatecznie w drodze eliminacji wybraliśmy jeden z nich, który dopracowaliśmy. Przygotowaliśmy również harmonogram prac, podział ról, wybór lokalizacji, rekwizytów i kostiumów – przekazał Piotr Ziębakowski ze Stowarzyszenia KREOBRAŹNIA. - Plan filmowy przebiegał bardzo sprawnie, w dużej mierze z powodu zgranej ekipy realizującej film, mimo że wykonywaliśmy go w trudnym okresie przedświątecznym. Ostatnie ujęcia kręciliśmy dzień przed Wigilią. Pracowaliśmy dzielnie, ale też po prostu dobrze się bawiliśmy. Co uwieczniliśmy w making of – filmie zza kulis powstawania spotu – dodaje.