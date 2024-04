Słupsk Wspólnie dziękuje wyborcom. Ruch wprowadzi swoich przedstawicieli do rady miasta

- Nasza propozycja jest bardzo stanowcza – my chcemy działać w interesie i na rzecz mieszkańców Słupska. Wszystko to, co będzie się spotykało z poprawieniem życia mieszkańców, będzie spotykało się z naszą aprobatą. Natomiast wszystko to, co będzie budziło nasze niezadowolenie, podejrzenia – na pewno w to nie wejdziemy – zapowiada Beata Kątnik z ruchu Słupsk Wspólnie.