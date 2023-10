Słupska Scania szuka zatrudnienia dla zwalnianych pracowników. Spółka nawiązała współpracę z instytucjami z regionu

Jak informuje Lilianna Łuczkiewicz, dyrektor personalny w słupskiej Scanii, spółka nawiązała współpracę z wieloma instytucjami z regionu, by pomóc zwalnianym pracownikom odnaleźć się na rynku pracy.

Przypomnijmy, że spółka Scania Production Słupsk S.A. do końca pierwszego kwartału 2024 roku zamierza całkowicie zakończyć działalność w zakładzie produkcji nadwozi autobusów w Słupsku. W rezultacie, pracę stracić ma kilkaset osób.

W ramach wspólnych działań firmy Scania oraz instytucji samorządowych przeprowadzono badanie rynku pracy w celu identyfikacji potencjalnych nowych pracodawców. Wyselekcjonowano 60 podmiotów, które zgłosiły chęć zatrudnienia pracowników Scanii. Zaproszono je na organizowane 21 października targi pracy w hali Gryfia. Będą one skierowane wyłącznie do pracowników Scanii, weźmie w nich udział co najmniej 40 firm z Pomorza. Ponadto, zarówno WUP, jak i PUP rozpoczynają cykl warsztatów dla pracowników z przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, odbywania rozmów kwalifikacyjnych oraz aktywnych form poszukiwania pracy.