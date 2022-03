Słupski Plast-Box ofiarą wojny. Zakład na Ukrainie celem ataku rakietowego

Pożar zakładu produkcyjnego Plast-Box Ukraina w Czernihowie wybuchł na skutek prowadzonych przez wojska rosyjskie działań wojennych. Ogień zniszczył halę produkcyjną oraz magazynową, a także pomieszczenia biurowe. W tej chwili niemożliwe jest ustalenie dokładnych strat. Firma poinformuje o stratach, gdy tylko będzie możliwe określenie ich skali.

- Na naszych oczach zmaterializowało się ryzyko, które jeszcze kilka tygodni temu było trudne do oszacowania. W momencie rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę nasza fabryka znalazła się na terenach bezpośrednio narażonych na działania wojenne. W miniony weekend stała się ona celem ataku rakietowego. Zniszczenie fabryki, naszej dumy, stanowi dla nas ogromny cios. Stał za nią potężny wysiłek inwestycyjny, zaangażowanie, pasja wielu ludzi oraz ich miejsca pracy – poinformował Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box S.A. - Jednak, tak jak Ukraina, my dalej będziemy walczyć. Mamy dużo wiary i siły, dlatego odbudujemy to miejsce i ten biznes - deklaruje.