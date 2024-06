Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku świętuje 20. urodziny. Stowarzyszenie zyskało sztandar

Po przemówieniach, przedstawicielom SUTW sztandar wręczyła prezydent Słupska, Krystyna Danilecka-Wojewódzka.

- To piękne, kiedy szkoła, uczelnia mają symbol, wokół którego się gromadzą. Gromadzą się wokół patronki, ale gromadzą się wokół sztandaru. On podnosi prestiż naszej działalności. To nasza Polska, ale i nie tylko, tradycja – sztandar skupia wokół. A krąg to zawsze nasza siła, bo krąg bardzo ciężko jest rozerwać. Drodzy seniorzy, przekazuję ten sztandar w wasze ręce. Niech prowadzi nas i was, ku lepszej przyszłości. Niech zawsze będzie symbolem godności i powinności studenckiej. Strzeżcie jego honoru – mówiła prezydent.