Słupskie obchody 84. rocznicy powstania Państwa Podziemnego

W Słupsku odbyły się obchody 84. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Dzień 27 września jest symbolem narodowej niezłomności i woli walki Polaków o wolność Ojczyzny. Czcimy pamięć twórców Polskiego Państwa Podziemnego, wspominamy jego fenomen i z najwyższym szacunkiem chylimy głowy przed żołnierzami Armii Krajowej. Podczas wydarzenia przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przy kościele Mariackim odbyły się słupskie uroczystości. Wziął w nich udział m.in. Marek Łuczyk, wicewojewoda pomorski.

Podziemne struktury do walki przeciwko dwóm agresorom zaczęły tworzyć się już we wrześniu 1939 r. „oświadczenia z czasów zaborów, zdolności organizacyjne, a nade wszystko pragnienie odzyskania niepodległej Ojczyzny legły u podstaw Polskiego Państwa Podziemnego. Walka była prowadzona we wszystkich obszarach życia, w całym okupowanym kraju. Dziesiątki tysięcy Polek i Polaków z różnych warstw społecznych, w różnym wieku i z wykształceniem, podjęły wyzwoleńcze wyzwanie. Ich poświęcenie i zaangażowanie znalazło odzwierciedlenie w wielu dziedzinach – w szkolnictwie, administracji, sądownictwie, ruchu wydawniczym oraz opiece społecznej. Pracowali i walczyli z myślą o pokonaniu wroga, ale też o przyszłym kształcie Ojczyzny, o jej dobrobycie.

Mimo okupacji ziem polskich przez Niemcy i Związek Sowiecki ciągłość prawna państwa polskiego była zachowana, a co najważniejsze, jego władze zostały uznane przez świat zachodni, niestety tylko do czasu zakończenia wojny. Pamięć o Polskim Państwie Podziemnym, o jego twórcach i bohaterach jest również pamięcią o naszych wartościach.