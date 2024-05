Słupszczanie przeszli ulicami miasta w procesjach Bożego Ciała

W czwartek po Święcie Trójcy Świętej w Kościele katolickim obchodzona jest uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W Słupsku główna procesja Bożego Ciała z Najświętszym Sakramentem wyruszyła ulicami Armii Krajowej, Partyzantów, Garncarską, Zamkową, Dominikańską i Mikołajską. Uroczystość Bożego Ciała rozpoczęła msza św. w kościele Najświętszego Serca Jezusowego o godzinie 11. Procesja przeszła do ołtarza zbudowanego przy kościele św. Ottona, następnie do ołtarza przy kościele św. Jacka i zakończyła się przy kościele Mariackim.

Procesja zatrzymywała się przy czterech udekorowanych ołtarzach, przy których odczytane zostały tematycznie związane z Eucharystią fragmenty czterech Ewangelii - Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. To najważniejsza symbolika ołtarzy. Kolejnym znaczeniem czterech ołtarzy jest ich odniesienie do czterech stron świata, do których dociera misja Kościoła ze Słowem Bożym.

W procesji wzięli udział wierni, niosący chorągwie i feretrony. Tradycyjnie dzieci sypały kwiatki przed monstrancją z Najświętszym Sakramentem.