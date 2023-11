Słupszczanin oskarżony o zabójstwo będzie odpowiadał z wolnej stopy

Z opinii biegłych wynika, że w chwili popełniania zarzucanej zbrodni Marek K. był w stanie rozpoznać znaczenie czynu i pokierować swoim postępowaniem, czyli miał w pełni zachowaną poczytalność. Może również odpowiadać przed sądem. - Do Sądu Okręgowego w Słupsku skierowaliśmy akt oskarżenia, w którym zarzuciliśmy oskarżonemu, że 24 listopada ubiegłego roku w mieszkaniu przy ulicy Długosza w Słupsku, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia swojego syna Waldemara K., zadał mu jeden cios nożem w przednią część klatki piersiowej, powodując zgon pokrzywdzonego – mówi Lech Budnik, słupski prokurator rejonowy. - Marek K. przyznał się, ale kwestionował, że chciał zabić syna. Jak twierdził, nóż wziął do ręki w czasie szarpaniny. Jednak w tej sprawie nie widzimy okoliczności, które by wskazywały na działanie w obronie koniecznej lub na przekroczenie granic obrony.

Prokurator rejonowy dodaje, że Marek K. będzie odpowiadał z wolnej stopy.

- Gdy w lipcu zwróciliśmy się z wnioskiem o przedłużenie tymczasowego aresztowania o kolejne dwa miesiące, Sąd Okręgowy w Słupsku uznał, że na tym etapie postępowania nie ma już potrzeby stosowania w dalszym ciągu tego środka zapobiegawczego. Zaskarżyliśmy to postanowienie, ale Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał je w mocy – mówi prokurator Lech Budnik.

Tak więc jest to jedna z bardzo nielicznych spraw w Słupsku, gdy oskarżony o zbrodnię zabójstwa został zwolniony z aresztu jeszcze przed rozpoczęciem procesu. Za zabójstwo oskarżonemu grozi kara od ośmiu do 15 lat więzienia, 25 lat lub dożywocie.

To postępowanie miało jeszcze jeden wątek, dotyczący 48-letniej Andżeliki L. W śledztwie ustalono, że gdy po zdarzeniu matka rannego Waldemara K. wybiegła z krzykiem na korytarz, do mieszkania zbiegli się sąsiedzi. Jedna z nich - Andżelika L. zabrała nóż i wyrzuciła go do śmietnika przed domem. Narzędzie zbrodni policjanci znaleźli w czasie oględzin.