Smaki Gór Stołowych na pomorskich talerzach. Karznica zaprasza do siebie wszystkich smakoszy. Wyjątkowy jarmark już w tę sobotę

Jarmarki przy Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Karznicy (gm. Potęgowo) organizowane są cyklicznie, co miesiąc, od blisko czterech lat. Podczas wydarzenia zaplanowanego w tym tygodniu odbędzie się pokaz kulinarny dań kuchni stołowogórskiej i pomorskiej (w tym kaszubskiej). Do darmowej degustacji będą przeznaczone aż trzy dania. Dodatkową atrakcją będzie food truck z niespodzianką, który przyjedzie do Karznicy aż z Radkowa.

Na jarmarku będzie można nabyć m.in. takie produkty lokalne jak domowy chleb, swojskie wędliny, syropy na bazie ziół i owoców, miody, kombuchę, oraz rękodzieło (biżuteria, wyroby z wełny, itp.). Przez całe wydarzenie będzie czynna kawiarenka prowadzona przez Koło Gospodyń Wiejskich Polanki, w której można wygodnie usiąść, zjeść pyszne domowe ciasto, napić się kawy i cieszyć chwilą – zachęcają organizatorzy.

Jarmark rozpocznie się o godz. 14, w sobotę (30 września), przy Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Karznicy.