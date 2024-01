Śmierć w mieszkaniu przy ul. Lelewela w Słupsku. Prokuratur żąda 3 miesięcy aresztu dla podejrzanego

- Cztery osoby zostały zwolnione po wykonaniu z nimi czynności w charakterze świadków – mówi prokurator Lech Budnik, szef Prokuratury Rejonowej w Słupsku. - We wtorek odbyła się sekcja zwłok. Z ustnej opinii biegłej z zakresu medycyny sądowej wynika, że pokrzywdzony zmarł od ran zadanych mu ostrym narzędziem. Przyjęliśmy wstępną kwalifikację z artykułów dotyczących spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego skutkiem jest śmierć człowieka. Takie zarzuty przedstawiliśmy 31-letniemu Sebastianowi L. i złożyliśmy w sądzie wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące. Wstępnie uznaliśmy, że Sebastian L. nie miał zamiaru zabić pokrzywdzonego, ale wyrządzić mu ciężki uszczerbek na zdrowiu. Skończyło się to jednak zgonem. Kwalifikacja czynu może się zmienić na dalszym etapie śledztwa.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Słupsku, która wstępnie zakwalifikowała sprawę jako spowodowanie ciężkich obrażeń, które doprowadziły do śmierci pokrzywdzonego. Policja zatrzymała pięć osób do wyjaśnienia.

Prokurator na razie nie wypowiada się na temat dokładnej przyczyny śmierci. Nie informuje także, czy narzędzie użyte do przestępstwa zostało odnalezione, czy podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu, czy złożył wyjaśnienia.

- Sprawa ma bardzo skomplikowany charakter i na tym etapie śledztwa ze względu na jego dobro nie udzielamy szczegółowych informacji – mówi prokurator Lech Budnik.

We wtorek po południu Sebastian L. został doprowadzony do Sądu Rejonowego w Słupsku z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Sąd jednak przedłużył czas zatrzymania do 72 godzin i wyznaczył posiedzenie na środę rano.