Śmiertelny wypadek pod Reblinem koło Słupska. Nie żyje kobieta kierująca seatem (zdjęcia)

- Dzisiaj tuż po godz. 11 otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na drodze krajowej nr 6 w pobliżu miejscowości Reblino. Na miejsce od razu pojechali słupscy policjanci, którzy ustalili wstępnie, że kierujący oplem astrą, 52-letni mężczyzna, jadąc w kierunku Koszalina, z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w prawidłowo jadący samochód marki Seat Ibiza. W wyniku zderzenia pojazdów, seat zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w drzewo. W związku z zaistniałym wypadkiem 5 osób przewieziono do szpitala. Kierująca pojazdem Seat, pomimo podjętej reanimacji, poniosła śmierć na miejscu. Na miejscu pracują policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora sporządzają oględziny, zabezpieczają ślady i dowody. Droga w tym miejscu jest zablokowana, policja wyznaczyła objazdy - mówi asp. Kamila Koszałka z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Do szpitala w Słupsku trafiły trzy osoby.

- Z wypadku przywieziono do naszego szpitala trzy osoby. Lekarze oceniają, że ich stan jest ciężki. To 21-letnia kobieta z obrzękiem mózgu, która walczy o życie na OIOM. Druga z nich to 24-letnia kobieta w siódmym miesiącu ciąży. Skarżyła się m.in. na ból brzucha, ze względu na niewyczuwalne tętno dziecka znajduje się na patologii ciąży. Trzecia ofiara wypadku to 9-letnia dziewczynka z poważnymi obrażeniami wewnętrznymi, zostanie przetransportowana do szpitala Copernicus w Gdańsku - informuje Marcin Prusak, rzecznik prasowy szpitala w Słupsku.