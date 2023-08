Śmiertelny wypadek w Głobinie. Prokuratorskie śledztwo zakończone, ale trwa drugie - w sprawie błędu medycznego

Teraz po uzyskaniu długo oczekiwanej opinii dotyczącej histopatologicznej i toksykologicznej dotyczącej Julii prokuratura zakończyła śledztwo.

- Sebastian K. zostanie oskarżony o to, że 7 stycznia na drodze w Głobinie umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W stanie nietrzeźwości kierował peugeotem. Nie dostosował techniki jazdy do warunków panujących na drodze, przekroczył prędkość i spowodował wypadek, którego skutkiem była śmierć dwóch osób – mówi prowadząca śledztwo prokurator Aleksandra Pryputniewicz z Prokuratury Rejonowej w Słupsku. - Kolejne zarzuty to kierowanie pojazdem po pijanemu, niezatrzymanie się do kontroli policji oraz krótkotrwałe użycie pojazdu, ponieważ Sebastian K. zabrał auto bez zgody i wiedzy właścicieli.

Podczas śledztwa Sebastian K. przyznał się do zarzutów z wyjątkiem zaboru pojazdu. W tej sprawie opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków nie była potrzebna, ponieważ dowody są bezsporne.