Sobota - Dzień Adopcji Kota. W słupskim schronisku miłośnicy mruczków szukali bratnich dusz

- Aktualnie mamy 110 kotów. Co rusz, jak ta liczba się zmniejsza, to niestety ponownie wraca do 110 labo i więcej. Sobota – Dzień Adopcji Kota, czy też tzw. Drzwi Otwarte związane ze spacerami jeżeli chodzi o pieski. Są to dni nastawione głównie na to, aby te adopcje troszeczkę ruszyły. Chcemy się otworzyć na ludzi, na co dzień mamy raczej ręce pełne roboty, więc nie zawsze możemy się tak zaopiekować ludźmi, jak byśmy sami tego chcieli. Wiemy, że oni potrzebują rozmowy, mają wiele pytań i wątpliwości, co jest zupełnie oczywiste. W te dni mamy więcej czasu, aby im o tych zwierzętach więcej opowiedzieć – mówi Michaela Zawiślińska, pracownik Schroniska dla Zwierząt w Słupsku.

Michaela o każdym kociaku potrafi opowiadać godzinami.

- Obserwuję te zwierzęta na co dzień. Widzę jak bardzo się u nas zmieniają i też wiem, jakich warunków potrzebują, aby się w domach otworzyć i pokazać, jak wspaniałymi zwierzętami są. Przed chwilą namawiałam państwa na swoje ulubienice, które są już u nas ponad dwa lata, od 7 miesiąca życia. Same podkładają się pod ręce pod mizianie, widzę w nich ogromny potencjał. Jednak jeśli ktoś chce młodego kota, to nie będę namawiać na 5-letniego. Ankieta przedadopcyjna pomaga nam dobrać kota do rodziny. Są koty energiczne, które lubią pokazać pazurki, więc takich nie będziemy dawać do domów z najmłodszymi dziećmi, ponieważ wiadomo, że nie zawsze da się mieć oczy dookoła głowy. Dzieci tak głaszczą koty, że aż ściskają za futro. Kotek może wtedy nieumyślnie zrobić krzywdę. To zwierzęta, które instynktownie posiłkują się zębami albo pazurami, ponieważ nie potrafią inaczej wyrazić złości. Zawsze staramy się znaleźć złoty środek – mówi Michalea. - Dzisiaj już trzy koty poszły do adopcji, więc cieszymy się, nie zostaliśmy bez żadnej adopcji. Mam jednak nadzieję, że to jeszcze nie koniec.