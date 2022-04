Spotkanie z poetką Romaną Małecką w słupskiej bibliotece

Spotkanie odbędzie się w Czytelni Głównej MBP przy ul. Grodzkiej. A jego tematem będzie najnowszy tomik Romany Maleckiej pt. "Przenikanie". Poetka opisuje w nim dom, relacje międzyludzkie, sztukę i naturę.

Romana Małecka to artystka ludowa, realizująca się w wielu dziedzinach sztuk. Uczestniczy w działalności artystycznej Klubu Plastyka im. Stefana Morawskiego w Słupsku oraz w Stowarzyszeniu Obszar Wrażliwości Artystycznej. Realizuje się w Klubie Literackim „Wers” w Bytowie, należy do Stowarzyszenia Marynistów Polskich, Oddział w Ustce, oraz do Związku Plastyków Artystów Rzeczypospolitej Polskiej, Oddział w Koszalinie. Jest uczestniczką nieformalnej grupy poetyckiej „Wtorkowe Spotkania Literackie” działającej pod skrzydłami Zbigniewa Babiarza-Zycha przy Starostwie Powiatowym w Słupsku.