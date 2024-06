Sprawdzian z wiedzy praktycznej i teoretycznej. Policyjni ratownicy rywalizują w Szkole Policji w Słupsku [ZDJĘCIA]

Już po raz dziewiąty Szkoła Policji w Słupsku jest gospodarzem finału Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych. W tym roku zmaganiom ratowników towarzyszą również specjalistyczne warsztaty.

Celem zawodów jest podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kolejna edycja zawodów ma także ugruntować wizerunek sprawnego, wszechstronnie wyszkolonego policjanta, gotowego nieść pomoc poszkodowanym. Doskonalenie takich umiejętności to jeden z elementów budowania zaufania obywateli do policjantów. Widoczne jest to szczególnie wtedy, gdy mass media nagłaśniają przypadki profesjonalnie udzielonej pierwszej pomocy przez policjantów – informują organizatorzy.